***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıLogimat Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBilişim ve YazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.510.000 Türk LirasıEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih18.10.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYoktur.Edinilen Payların Nominal Tutarı984 Pay Karşılığı 2.460.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı2.498,15 Türk LirasıToplam Tutar2.458.180 Türk LirasıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)70Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)70Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)70Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0005İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0005Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimiz, iş süreçlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla bilişim teknolojilerinin kullanılması ve kurumsal kaynak kullanımı yazılımlarının etkinliğinin artırılması gibi konularda Logimat?tan hizmet satın almayı planlamaktadır. Bu hizmet alımlarının neticesinde Şirketimiz Finansal Duran Varlık Edinimi operasyonlarını daha düşük maliyetle ve daha etkin bir şekilde sürdürmeyi hedeflemektedir. Logimat aynı zamanda diğer kurumsal müşterilerine bu alanlarda hizmet sunmaya devam edecektir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıİSLAM KOKAY, AŞKI KORAY KARAMANKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/10/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFinansal duran varlığın değeri "pazarlık usulü" belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDüzenlenmediDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYoktur.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYoktur.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYoktur.AçıklamalarŞirketimiz, bilişim sektöründe faaliyet gösteren "Logimat Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketinin (Logimat)" paylarının %70'ini 2.458.180 TL bedelle mevcut pay sahiplerinden satın almıştır. Logimat OSTIM OSB MAH. CEVAT DÜNDAR CAD. NO: 1 /1 IÇ KAPI NO:31 YENIMAHALLE/ ANKARA adresinde faaliyet göstermekte olup, müşterilerine başta kurumsal kaynak planlama yazılımlarının uygulanması olmak üzere iş süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesi, ilgili yazımlarının geliştirilmesi, kurulması ve bakımı gibi konularda hizmet sunmaktadır.Şirketin sermayesi 3.510.000,00 TL olup, 31.12.2022 tarihi itibariyle aktif toplamı 6.031.037,17 TL ve özkaynakları ise 3.751.795,48 TL'dir.Logimat Ostim Teknoparkta faaliyet göstermekte olup, Teknoparklarla ilgili teşviklerden faydalanmaktadır.Şirketimiz, iş süreçlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla bilişim teknolojilerinin kullanılması ve kurumsal kaynak kullanımı yazılımlarının etkinliğinin artırılması gibi konularda Logimat'tan hizmet satın almayı planlamaktadır. Bu hizmet alımlarının neticesinde Şirketimiz operasyonlarını daha düşük maliyetle ve daha etkin bir şekilde sürdürmeyi hedeflemektedir. Logimat aynı zamanda diğer kurumsal müşterilerine bu alanlarda hizmet sunmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207631BIST