***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
19.10.2023 09:53
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Logimat Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilişim ve Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.510.000 Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.10.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
984 Pay Karşılığı 2.460.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
2.498,15 Türk Lirası
Toplam Tutar
2.458.180 Türk Lirası
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
70
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
70
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
70
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0005
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0005
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimiz, iş süreçlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla bilişim teknolojilerinin kullanılması ve kurumsal kaynak kullanımı yazılımlarının etkinliğinin artırılması gibi konularda Logimat?tan hizmet satın almayı planlamaktadır. Bu hizmet alımlarının neticesinde Şirketimiz Finansal Duran Varlık Edinimi operasyonlarını daha düşük maliyetle ve daha etkin bir şekilde sürdürmeyi hedeflemektedir. Logimat aynı zamanda diğer kurumsal müşterilerine bu alanlarda hizmet sunmaya devam edecektir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
İSLAM KOKAY, AŞKI KORAY KARAMAN
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/10/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Finansal duran varlığın değeri "pazarlık usulü" belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Düzenlenmedi
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz, bilişim sektöründe faaliyet gösteren "Logimat Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketinin (Logimat)" paylarının %70'ini 2.458.180 TL bedelle mevcut pay sahiplerinden satın almıştır. Logimat OSTIM OSB MAH. CEVAT DÜNDAR CAD. NO: 1 /1 IÇ KAPI NO:31 YENIMAHALLE/ ANKARA adresinde faaliyet göstermekte olup, müşterilerine başta kurumsal kaynak planlama yazılımlarının uygulanması olmak üzere iş süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesi, ilgili yazımlarının geliştirilmesi, kurulması ve bakımı gibi konularda hizmet sunmaktadır.
Şirketin sermayesi 3.510.000,00 TL olup, 31.12.2022 tarihi itibariyle aktif toplamı 6.031.037,17 TL ve özkaynakları ise 3.751.795,48 TL'dir.
Logimat Ostim Teknoparkta faaliyet göstermekte olup, Teknoparklarla ilgili teşviklerden faydalanmaktadır.
Şirketimiz, iş süreçlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla bilişim teknolojilerinin kullanılması ve kurumsal kaynak kullanımı yazılımlarının etkinliğinin artırılması gibi konularda Logimat'tan hizmet satın almayı planlamaktadır. Bu hizmet alımlarının neticesinde Şirketimiz operasyonlarını daha düşük maliyetle ve daha etkin bir şekilde sürdürmeyi hedeflemektedir. Logimat aynı zamanda diğer kurumsal müşterilerine bu alanlarda hizmet sunmaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207631
BIST