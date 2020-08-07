GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|FADE
|2,90
|98.516
|% 9,85
|ROYAL
|3,00
|3.582.768
|% 7,14
|RTALB
|50,40
|57.040.054
|% 6,82
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,5604
|9,6084
|% 0,98
|Frank
|7,9940
|8,0421
|% 1,06
|Riyal
|1,9446
|1,9543
|% 1,22
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|484
|484
|4,51
|Cumhuriyet
|3.206
|3.371
|27,50
|Tam
|3.303
|3.489
|28,40
|Yarım
|1.603
|1.691
|13,70
|Çeyrek
|804
|851
|6,90
Seans Raporu
- 10:44XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 71 kaybederek (% -0.15 ) 1, 169
- 10:44 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, MRDIN
- 10:44 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKURU, BOLUC
- 10:44 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, MRDIN, SISE
- 10:44XU100 Endeks 1, 029 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 2, 872.00 milyon TL de