***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 11:37
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOLTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875072
BIST
14:261.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:267,4875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:268,9107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0231
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:26473,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,07
|Açılış
|: 473,85
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:24
|CRFSA
|12,32
|3.883.079
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|49.474.917
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|37.173.603
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,63
|67.624.750
|% -9,25
|
|BJKAS
|3,40
|28.671.473
|% -8,11
|
|KRDMD
|3,14
|1.076.438.838
|% -0,32
|
|PETKM
|4,42
|957.614.259
|% 2,79
|
|SISE
|6,40
|353.160.456
|% -0,47
|
|TUPRS
|81,95
|284.441.888
|% 0,74
|
|ECILC
|6,85
|280.219.162
|% 3,32
|
|KRDMD
|3,14
|1.076.438.838
|% -0,32
|
|PETKM
|4,42
|957.614.259
|% 2,79
|
|IHLAS
|1,05
|118.349.981
|% -0,94
|
|ZOREN
|2,74
|276.062.962
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,84
|171.343.647
|% 0,55
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4850
|7,4870
|% 0,04
|
|Euro
|8,9079
|8,9110
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,6309
|9,6792
|% 0,50
|
|Frank
|8,2261
|8,2757
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9882
|1,9981
|% -0,05
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|12,10
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|14,00
|
|Tam
|3.128
|3.206
|17,85
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|8,63
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,10
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,64
|