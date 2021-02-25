***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 13:23
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912671
BIST
17:151.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:157,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0595
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:158,8466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1204
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:15413,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,05
|Açılış
|: 413,56
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:15
|LINK
|51,70
|118.214.327
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|33.757.076
|% -9,94
|
|THYAO
|13,24
|2.183.994.071
|% 3,20
|
|PETKM
|5,23
|2.014.314.369
|% 1,36
|
|KOZAL
|129,10
|1.608.413.261
|% -3,30
|
|SASA
|42,32
|1.563.135.965
|% 5,96
|
|PGSUS
|87,85
|1.316.588.118
|% 6,10
|
|EKGYO
|2,29
|1.281.417.376
|% 0,88
|
|PETKM
|5,23
|2.014.314.369
|% 1,36
|
|TSKB
|1,72
|520.276.889
|% -1,15
|
|IHLAS
|0,88
|222.569.503
|% -2,22
|
|SKBNK
|1,35
|319.263.453
|% -1,46
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2229
|7,2290
|% 0,83
|
|Euro
|8,8393
|8,8466
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,1863
|10,2374
|% 0,79
|
|Frank
|7,9407
|7,9886
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9206
|1,9302
|% 0,77
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,93
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.750
|2.792
|-18,00
|
|Tam
|2.743
|2.813
|-15,73
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-7,61
|
|Çeyrek
|665
|680
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|65,77
|65,77
|-0,41
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:25DAGHL
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 616, 829 adet işlem
-
17:24TMSN
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 416 adet işlem
-
17:23AGYO
Yüzde 6.31 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 667, 988 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 48 artarak (% 0.35 ) 1, 300
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, AYEN, EPLAS, LINK, KSTUR, CASA, MERIT, BALAT, SERVE, BURVA