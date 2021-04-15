***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 10:27
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928355
BIST
11:581.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
11:588,0502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
11:589,6634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0192
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
11:58452,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,04
|Açılış
|: 452,36
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler11:58
|MTRKS
|59,95
|175.888.204
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|8.817.231
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.045.219
|% 9,93
|
|EUKYO
|4,62
|1.577.958
|% 7,69
|
|VAKKO
|15,09
|53.739.726
|% 7,10
|
|TKURU
|298,30
|1.329.225
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.311.924
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.195.817
|% -9,94
|
|KRTEK
|14,70
|8.902.474
|% -9,54
|
|GARAN
|7,26
|1.887.082.921
|% 3,86
|
|SASA
|47,40
|659.382.454
|% 1,85
|
|EREGL
|17,93
|494.822.784
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,63
|488.048.755
|% 3,11
|
|TUREX
|17,51
|391.114.843
|% -9,32
|
|GARAN
|7,26
|1.887.082.921
|% 3,86
|
|YKBNK
|2,18
|311.362.615
|% 1,40
|
|KRDMD
|7,63
|488.048.755
|% 3,11
|
|ODAS
|3,70
|218.112.816
|% 1,37
|
|TSKB
|1,34
|73.059.922
|% 0,75
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0470
|8,0502
|% -0,25
|
|Euro
|9,6551
|9,6634
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,0675
|11,1230
|% -0,09
|
|Frank
|8,6971
|8,7495
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1410
|2,1518
|% -0,14
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|10,87
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.979
|3.055
|-5,25
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|-2,54
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,23
|