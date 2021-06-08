***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2021 14:54
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941034
BIST
16:161.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.451
En Düşük
1.443
16:168,6025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:1610,4828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0220
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:16523,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,06
|Açılış
|: 523,88
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ATATP
|31,94
|22.910.466
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.122.734
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.270.350
|% 9,96
|
|TUCLK
|12,06
|72.906.964
|% 9,94
|
|YESIL
|3,55
|4.255.992
|% 9,94
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,60
|18.245.064
|% -8,44
|
|YAYLA
|3,92
|17.886.290
|% -7,33
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,11
|126.771.533
|% -6,92
|
|KOZAL
|127,80
|795.391.715
|% 2,00
|
|GARAN
|8,30
|740.680.431
|% 0,12
|
|THYAO
|14,32
|700.532.171
|% 0,28
|
|SASA
|34,50
|441.690.265
|% 2,13
|
|SISE
|8,20
|399.060.914
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,25
|356.450.978
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|740.680.431
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,19
|106.021.517
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|159.883.401
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|105.546.374
|% 1,44
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6003
|8,6025
|% -0,12
|
|Euro
|10,4778
|10,4828
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,1271
|12,1879
|% -0,37
|
|Frank
|9,5567
|9,6143
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2856
|2,2970
|% -0,18
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,11
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.465
|3.517
|-1,00
|
|Tam
|3.445
|3.532
|-7,37
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|-3,57
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,75
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,09
|
Seans Raporu
16:16
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16:31ICBCT
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16:30SAYAS
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16:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TKFEN, OYAKC
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16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 58 artarak (% 0.28 ) 1, 271
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16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, ATATP, BTCIM, BMSCH, RODRG, YESIL, YYAPI