***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 14:40
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944783
BIST
14:411.353
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -20,61
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
14:418,7103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:4110,3634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0068
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:41496,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 496,93
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
494,20
BIST En Aktif Hisseler14:41
|TKURU
|271,00
|3.019.482
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|400.892.034
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.493.208
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.209.289
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.529.202
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|ALKA
|16,30
|14.445.740
|% -8,32
|
|THYAO
|13,30
|793.244.641
|% -4,04
|
|GARAN
|8,12
|628.961.427
|% -0,73
|
|KUTPO
|59,75
|400.892.034
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,90
|388.978.941
|% -2,06
|
|KOZAL
|114,50
|274.999.199
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,90
|388.978.941
|% -2,06
|
|PEKGY
|1,01
|90.447.209
|% 2,02
|
|GARAN
|8,12
|628.961.427
|% -0,73
|
|TSKB
|1,25
|92.603.627
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,16
|149.974.692
|% 0,00
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7077
|8,7103
|% 0,31
|
|Euro
|10,3587
|10,3634
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,0244
|12,0847
|% -0,01
|
|Frank
|9,4248
|9,4816
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3171
|2,3288
|% 0,31
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-6,96
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|-19,00
|
|Tam
|3.274
|3.359
|-15,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|-7,44
|
|Çeyrek
|794
|812
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|-0,22
|