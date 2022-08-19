***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 11:14
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057039
BIST
12:403.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 7,31
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
12:4018,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
12:4018,2564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
12:401.020,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.020,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:38
|HKTM
|13,31
|982.877
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.698.871
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.555.704
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|331.000.340
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,69
|21.445.994
|% -9,34
|
|OZRDN
|16,14
|9.310.124
|% -8,71
|
|DENGE
|2,24
|42.702.632
|% -7,82
|
|ALCTL
|32,02
|48.640.878
|% -7,78
|
|THYAO
|69,25
|2.473.690.349
|% -0,57
|
|SISE
|25,54
|2.006.608.655
|% 0,16
|
|EREGL
|30,14
|1.499.349.786
|% 2,24
|
|KRDMD
|12,21
|1.414.739.772
|% 3,91
|
|TUPRS
|336,30
|1.309.195.840
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,77
|1.210.391.102
|% -2,37
|
|DOHOL
|4,97
|719.647.143
|% 4,85
|
|EKGYO
|3,64
|512.543.181
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,96
|818.233.346
|% -0,57
|
|KRDMD
|12,21
|1.414.739.772
|% 3,91
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0973
|18,1087
|% 0,16
|
|Euro
|18,2373
|18,2567
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,4203
|21,5278
|% -0,34
|
|Frank
|18,8375
|18,9510
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8050
|4,8291
|% 0,19
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-5,24
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-37,00
|
|Tam
|6.847
|6.900
|-37,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,63
|95,63
|-0,96
|