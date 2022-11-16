***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:05
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080309
BIST
14:514.741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 83,92
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
14:5118,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
14:5119,4032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1318
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
14:511.067,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.067,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler14:49
|ALBRK
|3,08
|221.852.362
|% 10,00
|
|FONET
|16,18
|106.401.468
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|83.453.138
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|154.550.259
|% 9,97
|
|YAYLA
|7,06
|105.440.963
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.132.677
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|349.876.186
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.658.014
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,40
|5.880.204.082
|% 5,65
|
|THYAO
|106,40
|5.724.435.802
|% -2,39
|
|ISCTR
|10,30
|5.021.569.747
|% 5,86
|
|AKBNK
|17,21
|4.509.218.967
|% 6,30
|
|EREGL
|37,68
|4.133.685.534
|% 0,21
|
|YKBNK
|11,40
|5.880.204.082
|% 5,65
|
|ISCTR
|10,30
|5.021.569.747
|% 5,86
|
|SKBNK
|2,43
|1.091.500.077
|% 3,85
|
|TSKB
|3,42
|1.356.634.075
|% 4,91
|
|EKGYO
|5,64
|2.069.520.156
|% 1,44
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6128
|18,6172
|% 0,08
|
|Euro
|19,3953
|19,4046
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,0689
|22,1796
|% 0,32
|
|Frank
|19,7162
|19,8350
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% 0,07
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.107
|7.215
|22,00
|
|Tam
|7.079
|7.190
|-5,00
|
|Yarım
|3.438
|3.515
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|0,24
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|0,33
|
Seans Raporu
14:49
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