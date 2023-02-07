***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:02
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110224
BIST
11:224.774
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -156,06
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:2218,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 81,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 80,9900
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:2220,1873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0219
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:2213,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,09
|Açılış
|: 13,57
|
|Önceki Kapanış
|: 13,48
|
13,61
En Düşük
13,46
BIST En Aktif Hisseler11:22
|KONYA
|2.964,50
|84.453.058
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.716.648
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.927.428
|% 9,99
|
|VKING
|36,40
|1.674.436
|% -9,99
|
|CANTE
|65,20
|39.320.771
|% -9,44
|
|AKGRT
|2,90
|29.667.836
|% -9,38
|
|TURSG
|8,70
|37.146.934
|% -9,00
|
|RUBNS
|20,86
|5.122.253
|% -8,91
|
|KRDMD
|18,00
|1.176.496.195
|% 1,93
|
|THYAO
|135,10
|897.859.484
|% -3,43
|
|ASELS
|54,70
|795.635.160
|% -6,97
|
|EREGL
|39,24
|692.250.665
|% -2,05
|
|OYAKC
|24,90
|598.414.788
|% 9,89
|
|KRDMD
|18,00
|1.176.496.195
|% 1,93
|
|EKGYO
|7,12
|217.237.753
|% -2,06
|
|BSOKE
|5,88
|190.955.989
|% -7,84
|
|BUCIM
|6,04
|166.744.125
|% 8,24
|
|YKBNK
|8,64
|229.867.388
|% -2,70
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8240
|18,8289
|% 0,01
|
|Euro
|20,1814
|20,1873
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5319
|22,6449
|% -0,14
|
|Frank
|20,2057
|20,3274
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0043
|5,0294
|% 0,04
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|5,80
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|5,09
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.742
|7.804
|16,00
|
|Yarım
|3.782
|3.819
|8,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.909
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,60
|0,13
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|1,60
|