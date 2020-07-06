***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2020 17:35
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.06.2020
Tescil Tarihi
01.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.07.2020-10111
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantımızda Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 03.07.2020 tarih ve 10111 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855186
BIST
17:19118.088
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 2.339,53
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:196,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,8790
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|Önceki Kapanış
|: 6,8870
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6,8675
En Düşük
6,8420
17:197,7727
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 7,7850
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|Önceki Kapanış
|: 7,7350
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7,7957
En Düşük
7,7068
17:19392,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 392,83
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.413.913
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|254.746.036
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,86
|1.209.183.162
|% 6,18
|
|ODAS
|2,83
|1.021.494.266
|% 8,02
|
|KRDMD
|3,22
|855.773.447
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,11
|798.834.086
|% 3,43
|
|SISE
|6,03
|763.083.899
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,11
|798.834.086
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.021.494.266
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|651.194.903
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|855.773.447
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,74
|405.407.250
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5453
|8,5882
|% 0,09
|
|Frank
|7,2703
|7,3141
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|5,85
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.566
|12,00
|
|Tam
|2.622
|2.633
|12,40
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|6,00
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,26
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,22
|