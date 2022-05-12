***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.05.2022 14:39
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2022
Tescil Tarihi
12.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.05.2022-10576
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 29 Nisan 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 12.05.2022 tarih ve 10576 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029762
BIST
16:002.378
En Yüksek
|Değişim
|: -3,11%
|| -76,38
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
16:0015,4028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1009
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:0016,1308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:00913,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,62
|Açılış
|: 913,26
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:58
|GLBMD
|7,15
|18.862.261
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|5.929.712
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.073.426
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.260.356
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|790.738
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.500.099
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.189.965
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,24
|3.669.518.103
|% -2,27
|
|SISE
|19,43
|2.785.204.715
|% -2,66
|
|KRDMD
|15,68
|2.059.512.095
|% -5,94
|
|SAHOL
|19,05
|1.759.780.928
|% -5,51
|
|ASELS
|22,74
|1.553.534.020
|% -4,69
|
|EKGYO
|2,66
|833.866.686
|% -3,27
|
|YKBNK
|4,56
|1.048.527.806
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,60
|611.039.872
|% -1,37
|
|SISE
|19,43
|2.785.204.715
|% -2,66
|
|KRDMD
|15,68
|2.059.512.095
|% -5,94
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3951
|15,3992
|% 0,64
|
|Euro
|16,1008
|16,1275
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,7655
|18,8596
|% 0,41
|
|Frank
|15,3892
|15,4819
|% 0,36
|
|Riyal
|4,0925
|4,1131
|% 0,61
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-8,86
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.129
|6.222
|-41,00
|
|Tam
|6.093
|6.250
|-41,87
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|-20,26
|
|Çeyrek
|1.477
|1.512
|-10,13
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,81
|
Seans Raporu
15:58
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16:12
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