***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
18.05.2022 10:49
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
" Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.05.2022 tarihinde tescil edilerek, 12.05.2022 tarih ve 10576 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Esas sözleşmemizin güncel hali Ek'te yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/05/2022 12/05/2022 10576
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031073
BIST
11:482.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,96
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.403
En Düşük
2.385
11:4815,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0365
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
11:4816,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
11:48930,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,69
|Açılış
|: 930,09
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ORCAY
|21,90
|85.343.381
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.630.115
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.390.593
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.948.941
|% 9,93
|
|KONKA
|24,68
|97.775.291
|% 8,72
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OYAYO
|8,19
|3.183.228
|% -7,04
|
|OZRDN
|10,43
|2.122.913
|% -5,95
|
|MNDRS
|3,39
|13.602.706
|% -4,78
|
|LKMNH
|17,66
|4.010.551
|% -4,44
|
|THYAO
|41,86
|1.872.035.086
|% -0,52
|
|SISE
|20,02
|755.878.649
|% 0,55
|
|SAHOL
|19,71
|529.401.510
|% 1,49
|
|YKBNK
|4,31
|479.338.938
|% 1,17
|
|AKBNK
|7,98
|418.097.155
|% 1,66
|
|YKBNK
|4,31
|479.338.938
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,66
|265.401.570
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,16
|96.600.230
|% -0,85
|
|AKBNK
|7,98
|418.097.155
|% 1,66
|
|THYAO
|41,86
|1.872.035.086
|% -0,52
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9284
|15,9312
|% 0,18
|
|Euro
|16,7451
|16,7519
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,6717
|19,7704
|% -0,72
|
|Frank
|15,9161
|16,0120
|% -0,18
|
|Riyal
|4,2350
|4,2562
|% 0,17
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,07
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,55
|
Seans Raporu
11:46
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12:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ISCTR, AKBNK
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12:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 83 artarak (% 0.37 ) 2, 149
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12:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, IMASM, ULUSE, LIDFA
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12:01
KONKA, MRGYO, ALKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:01
UFUK, SMRTG, MNDRS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında