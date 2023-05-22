***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiDöner Fırın1'in DuruşuDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık % 40 'ını temsil etmekte olan 1.fırının durdurulmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniPlanlı revizyonun gerçekleştirilmesi içinVarsa Yetkili Organ Karar TarihiYönetim Kurulu 19.05.2023 Tarih ve 2023/19 Nolu KararıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi20.05.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiRevizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık %40' ı nispetinde etkileyecektir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiPlanlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş satışlarımızı etkilememektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıPlanlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş satışlarımızı etkilememektedir. Üretim kapasitesinin yaklaşık % 40'ı nispetinde üretimi etkileyecektir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerPlanlı klinker stoku bulunmaktadır.%60 kapasiteli Fırın 2 tam kapasite çalışmaya devam edecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarPlanlı revizyonun tamamlanması.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih26.06.2023Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiDuruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu' nun 19.05.2023 Tarih 2023/19 nolu toplantısında planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık %40 'ını temsil etmekte olan 1.fırınımızın 4 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152555BIST