***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.459.757 17.220.715Dönem Karı (Zararı)-2.801.410 4.323.136Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.801.410 4.323.136Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.347.160 8.856.654Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 4.912.581 4.380.498Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.857.488 -8.804.625Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -46.174Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -8.758.451Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.857.488Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.891.093 10.623.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18a-18b 1.750.672 10.623.183Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.140.421 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.911.959 3.163.759Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.010.194 -3.174.079Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.833.215 6.450.723Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.314.877 373.474Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-3.225.939 -486.359Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.510.985 -333.472Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -172.689Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -172.689İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34.382.642 4.317.136Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.076.451 8.894.733Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.227.132 -6.458.703İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 7.969.417 -861.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 13.257.715 -5.596.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.523.151 -6.442.321İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -5.621.772 -1.788.144İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 98.621 -4.654.177Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 533.491 10.432.232Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -29.664.427 -12.326.094Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.473.039 9.141.600İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -107.974 33.146İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -18.365.065 9.108.454Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.714.309 1.428.328Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.145.921 -2.408.586İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.542.735 -2.264.575İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)603.186 -144.011Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.607.375 7.735.870İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.811.954 -5.679.923Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.182.192 -7.296.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.629.762 1.616.294Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.836.892 17.496.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-668.205 -386.128Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -585.314Vergi İadeleri (Ödemeleri)45.340 695.231YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.059.549 -2.114.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.069.743 -5.288.191Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -8.820.885 -5.288.191Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -248.858 0Alınan Faiz8.010.194 3.174.079FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.883.267 -3.421.396Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri77.526.431 59.935.050Kredilerden Nakit Girişleri77.526.431 59.935.050Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.931.888 -56.461.605Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.931.888 -56.461.605Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-563.184 -444.118Ödenen Faiz-13.148.092 -6.450.723YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.363.961 11.685.207NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.363.961 11.685.207DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.709.444 7.857.415DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.073.405 19.542.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996Transferler24.691.930 -24.691.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-585.315 -8.758.451 3.778.929 -5.564.837 544.208 -5.020.629Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -809.713 -7.812.602 40.325.213 197.834.601 3.778.929 299.184.194 29.197.173 328.381.367Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -541.739 137.126 40.325.213 197.834.601 12.040.321 315.663.288 24.180.642 339.843.930Transferler43.404 11.996.917 -12.040.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.292 -3.010.856 901.418 -2.006.146 -3.702.828 -5.708.974Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -438.447 -2.873.730 40.368.617 209.831.518 901.418 313.657.142 20.477.814 334.134.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.073.405 4.709.444Ticari Alacaklar242.581.202 263.808.334İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-25 78.088.754 86.058.171İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 164.492.448 177.750.163Diğer Alacaklar54.556.540 49.033.389İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-25 45.927.374 40.305.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.629.166 8.727.787Stoklar9 70.692.876 71.226.367Peşin Ödenmiş Giderler14 48.315.821 19.240.819İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 48.315.821 19.240.819Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 15.851 61.191Diğer Dönen Varlıklar15 37.103.014 34.751.997İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 37.103.014 34.751.997ARA TOPLAM459.338.709 442.831.541TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR459.338.709 442.831.541DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar23.757.353 25.833.804Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar10 23.757.353 25.833.804Diğer Alacaklar49.029.292 49.029.292İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 48.677.424 48.677.424İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar351.868 351.868Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 31.177.488 28.320.000Maddi Duran Varlıklar12 417.468.110 413.297.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.960.902 9.333.782Şerefiye363.448 363.448Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 8.597.454 8.970.334Peşin Ödenmiş Giderler14 2.576.317 1.986.892Ertelenmiş Vergi Varlığı24 56.076.046 51.432.418Diğer Duran Varlıklar15 11.656.120 10.276.700TOPLAM DURAN VARLIKLAR600.701.628 589.509.941TOPLAM VARLIKLAR1.060.040.337 1.032.341.482KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 225.749.546 211.351.823Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları60.498.674 50.062.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları60.498.674 50.062.189Banka Kredileri6 56.136.669 46.745.765Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.362.005 3.316.424Ticari Borçlar100.686.846 119.159.885İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-25 112.413 220.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 100.574.433 118.939.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 5.743.740 4.029.431Diğer Borçlar4.604.625 2.458.704İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 1.799.970 257.235İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.804.655 2.201.469Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 15.604.274 19.211.649Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.497.119Kısa Vadeli Karşılıklar17.189.360 9.162.480Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.a 3.005.788 3.119.329Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.183.572 6.043.151ARA TOPLAM430.077.065 416.933.280TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER430.077.065 416.933.280UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 279.907.394 260.710.243İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar279.907.394 260.710.243Banka Kredileri6 278.745.052 257.939.136Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.162.342 2.771.107Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)240.113 240.113Uzun Vadeli Karşılıklar15.680.809 14.613.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.b 14.932.834 13.865.941Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar747.975 747.975TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER295.828.316 275.564.272TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER725.905.381 692.497.552ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar313.657.142 315.663.288Ödenmiş Sermaye19.a 18.000.000 18.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.b 41.643.655 41.643.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-438.447 -541.739Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-438.447 -541.739Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-438.447 -541.739Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.873.730 137.126Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-2.873.730 137.126Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-2.873.730 137.126Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.592.728 46.549.324Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler6.224.111 6.224.111Diğer Kısıtlanmış Yedekler19.c 40.368.617 40.325.213Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları209.831.518 197.834.601Net Dönem Karı veya Zararı901.418 12.040.321Kontrol Gücü Olmayan Paylar20.477.814 24.180.642TOPLAM ÖZKAYNAKLAR334.134.956 339.843.930TOPLAM KAYNAKLAR1.060.040.337 1.032.341.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 177.286.314 141.431.409Satışların Maliyeti20 -128.331.996 -91.389.991TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.954.318 50.041.418BRÜT KAR (ZARAR)48.954.318 50.041.418Genel Yönetim Giderleri21 -11.574.452 -7.361.623Pazarlama Giderleri21 -17.181.792 -21.938.762Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.872.441 10.114.794Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.739.462 -9.549.871ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.331.053 21.305.956Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.857.488 136.282FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.188.541 21.442.238Finansman Gelirleri11.947.357 9.742.143Finansman Giderleri-40.448.293 -27.194.717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.312.395 3.989.664Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.510.985 333.472Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.b 4.510.985 333.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.801.410 4.323.136DÖNEM KARI (ZARARI)-2.801.410 4.323.136Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.702.828 544.208Ana Ortaklık Payları901.418 3.778.928Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00050000 0,00210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar103.292 -1.437.096Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)103.292 -1.437.096Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.010.856 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-3.010.856 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-3.010.856 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.907.564 -1.437.096TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.708.974 2.886.040Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.702.828 544.208Ana Ortaklık Payları-2.006.146 2.341.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940253BIST