***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarYoktur.Değişikliğin NedeniEklenen pdf dosyada sehven hatalı versiyon yüklenmiş olup ek pdf dosya güncellenmiştir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar09.06.2020 tarihinde açıklanan finansal tablolarda ve dipnotlarda herhangi bir hata veya değişiklik bulunmamaktadır.Eklenen pdf dosyada sehven hatalı versiyon yüklenmiş olup ek pdf dosya güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850429BIST