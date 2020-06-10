***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
10.06.2020 00:20
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Yoktur.
Değişikliğin Nedeni
Eklenen pdf dosyada sehven hatalı versiyon yüklenmiş olup ek pdf dosya güncellenmiştir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
09.06.2020 tarihinde açıklanan finansal tablolarda ve dipnotlarda herhangi bir hata veya değişiklik bulunmamaktadır.Eklenen pdf dosyada sehven hatalı versiyon yüklenmiş olup ek pdf dosya güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850429
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,8008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8009
En Düşük
6,7894
18:057,7169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7169
En Düşük
7,6905
18:05375,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,48
|Açılış
|: 375,19
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6276
|8,6708
|% 0,19
|
|Frank
|7,1215
|7,1644
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8064
|1,8155
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|0,02
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,46
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.459
|24,70
|
|Tam
|2.501
|2.531
|29,20
|
|Yarım
|1.220
|1.232
|10,50
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|0,07
|