***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Tescil İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Tarihi 12.06.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Asuka Salonu (34357) İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,5 - 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - 2020 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,11 - 01.01.2019–31.12.2019 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2020–31.12.2020 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GÖLTAŞ-2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2019 Kar Dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1.Toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Hatice ÜNLÜ Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.3.2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.4.2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.5.Şirketin 2019 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.6-01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 15.05.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.7- Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu.8-Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.9- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 11.05.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" ile önerilen Sn. Turgay KAYLAN ile Sn. Ahmet Turgut KUTLU' nun Bağımsız üye adayları olarak, 2022 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu.10- 2019 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.11- 2019 yılında şirket tarafından yapılan toplam 278.524,29 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 428.524,29 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.03.2020 tarih ve 2020/11 sayılı 01.01.2020- 31.12.2020 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi.12- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, kabul edildi.13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2019 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.14-Özel Denetçi atanması talebinin reddine karar verildi.15-Kapanış.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Kar Dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853929BIST