***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 18:04
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019/4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
2019/4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan mali tablo ekte sunulmuştur. Tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819621
BIST
17:53120.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 744,45
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:536,0525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:536,5599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:53307,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,44
|Açılış
|: 307,65
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|316.284.719
|% 19,96
|
|OSTIM
|2,50
|154.906.933
|% 11,61
|
|HALKS
|2,50
|50.653
|% 9,65
|
|ODAS
|2,32
|1.044.079.941
|% 7,91
|
|KRSAN
|9,95
|82.913
|% 7,57
|
|ARDYZ
|15,91
|36.777.417
|% -11,61
|
|QNBFL
|141,90
|3.883.527
|% -7,86
|
|HUBVC
|40,00
|56.077.144
|% -7,36
|
|TLMAN
|13,09
|58.545.892
|% -6,97
|
|ISBIR
|561,00
|12.810
|% -6,50
|
|ODAS
|2,32
|1.044.079.941
|% 7,91
|
|PGSUS
|72,05
|198.170.379
|% 3,22
|
|EKGYO
|1,67
|161.177.215
|% 0,60
|
|OSTIM
|2,50
|154.906.933
|% 11,61
|
|IHLGM
|1,39
|123.687.706
|% 0,72
|
|ODAS
|2,32
|1.044.079.941
|% 7,91
|
|IHLGM
|1,39
|123.687.706
|% 0,72
|
|OSTIM
|2,50
|154.906.933
|% 11,61
|
|ADESE
|1,52
|80.876.336
|% 3,40
|
|HDFGS
|3,09
|114.736.346
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8456
|7,8849
|% -0,39
|
|Frank
|6,1390
|6,1760
|% -0,03
|
|Riyal
|1,6082
|1,6163
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,89
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|
Seans Raporu
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