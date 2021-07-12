***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nakit Kar Payı Ödeme TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 Peşin 0,2000000 20 15 0,1700000 17B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 Peşin 0,2000000 20 15 0,1700000 17Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 13.07.2021 13.07.2021 16.07.2021 14.07.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 0 0B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 22.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin alınan karar çerçevesinde, Yönetim Kuruluna dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda verilen yetki kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 12.07.2021 tarihli 2021/28 nolu toplantısında 13.07.2021 tarihi itibariyle kar dağıtımının yapılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Göltaş A.Ş. 2020 Kar Payı Dağıtım Öneri Tablosu (TL).pdfEK: 2 Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 28.306.423,75Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -9.795.761 12.437.550,714. Vergiler ( - ) 17.363.759 2.106.917,765. Net Dönem Kârı 12.040.321 10.330.632,956. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 516.531,65 516.531,658. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.523.789,35 9.814.101,3Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 437.578,9 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.961.368,25 9.814.101,311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.794.205,24 0* Nakit 1.794.205,24 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 813.373,04 0* Çalışanlara 508.358,15 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 305.014,89 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.805.794,76 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 351.337,3 017. Statü Yedekleri 1.016.716,3 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 5.742.362,71 4.032.674,6620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA GrubuB GrubuTOPLAM 3.060.000 0 27 0,17 17Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında 2020 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere , 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (%20) ,net 0,17 TL. (%17) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 3.600.000 TL (ÜçmilyonaltıyüzbinTürk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950314BIST