***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurulda Onaylanan Kar Dağıtım TablosuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 29.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 Peşin 0,2000000 20 10 0,1800000 18B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 Peşin 0,2000000 20 10 0,1800000 18Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 0 0B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında 2021 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (%20) ,net 0,18 TL. (%18) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 3.600.000 TL (ÜçmilyonaltıyüzbinTürk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 GÖLTAŞ A.Ş. 2021 Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu (TL).pdfEK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 29.217.696,81Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -51.782.186 2.382.595,284. Vergiler ( - ) 2.606.850 588.101,925. Net Dönem Kârı -14.558.120 1.794.493,366. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 89.724,678. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 1.704.768,69Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 969.598,06 969.598,0610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 2.674.366,7511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 534.873,35* Nakit 0 534.873,35* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 171.159,47* Çalışanlara 0 106.974,67* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 64.184,8* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 497.670,5816. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 287.115,9517. Statü Yedekleri 0 213.949,3418. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 4.272.224,76 2.567.456,07Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA GrubuB GrubuTOPLAM 3.240.000 1,9 0,18 18Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında 2021 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (%20) ,net 0,18 TL. (%18) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 3.600.000 TL (ÜçmilyonaltıyüzbinTürk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025952BIST