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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.05.2022 14:41
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin B


***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Artırımı ve Süresinin Uzatılması Konusunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadilinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 12.05.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanı tutarının artırımı ve süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil tasarısı için alınan Genel Kurul kararı 12.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Göltaş Çimento Tadil Metni-SPK Onay.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029763


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