***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.05.2022 14:41
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Artırımı ve Süresinin Uzatılması Konusunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadilinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 12.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanı tutarının artırımı ve süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil tasarısı için alınan Genel Kurul kararı 12.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Göltaş Çimento Tadil Metni-SPK Onay.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029763
BIST
16:072.380
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -74,03
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
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2.430
En Düşük
2.366
16:0715,3992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0973
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:0716,1214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0126
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
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16,2522
En Düşük
16,0171
16:07913,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,43
|Açılış
|: 913,06
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:07
|IHAAS
|23,98
|5.929.712
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.867.896
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.106.814
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.323.468
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|791.738
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.552.337
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.192.875
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,16
|3.718.975.471
|% -2,46
|
|SISE
|19,43
|2.832.400.757
|% -2,66
|
|KRDMD
|15,62
|2.101.410.474
|% -6,30
|
|SAHOL
|19,05
|1.785.798.362
|% -5,51
|
|EREGL
|32,44
|1.582.918.736
|% -4,98
|
|EKGYO
|2,65
|855.058.427
|% -3,64
|
|YKBNK
|4,56
|1.082.125.000
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,59
|619.662.479
|% -1,64
|
|SISE
|19,43
|2.832.400.757
|% -2,66
|
|KRDMD
|15,62
|2.101.410.474
|% -6,30
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3926
|15,3992
|% 0,64
|
|Euro
|16,0779
|16,1214
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,7822
|18,8764
|% 0,50
|
|Frank
|15,3957
|15,4884
|% 0,40
|
|Riyal
|4,0928
|4,1133
|% 0,62
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,36
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,81
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|-43,00
|
|Tam
|6.097
|6.254
|-37,82
|
|Yarım
|2.947
|3.025
|-18,30
|
|Çeyrek
|1.478
|1.513
|-9,15
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,51
|
Seans Raporu
16:07
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-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 62 kaybederek (% -3.17 ) 2, 649
-
16:22KRDMD
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 15.62 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 593, 026 adet işlem
-
16:21KRDMA
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 938, 683 adet işlem
-
16:18VKFYO
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 493, 922 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 2, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 08 altında . İşlem hacmi 32, 062.00 milyon TL de