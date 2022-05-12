***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Artırımı ve Süresinin Uzatılması Konusunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadilinin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 12.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanı tutarının artırımı ve süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil tasarısı için alınan Genel Kurul kararı 12.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Göltaş Çimento Tadil Metni-SPK Onay.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029763BIST