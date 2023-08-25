***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucundaGöltaş Göller Bölgesi Çimento San. Ve Tic. A.Ş. nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘BBB- (tr)'den ‘A- (tr)' ye ,Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J3 (tr)'den J2 (tr)'ye ,Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating notu ile Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating notu BB – ‘den BB'ye yükselmiştir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189757BIST