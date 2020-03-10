***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750916Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.maddesi kapsamına giren işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi kapsamına giren işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/Politikalar/Bağış PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758458Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşme "Madde 15- Genel Kurul" maddesinden ulaşılabilir. http://www.goltas.com.tr/files/yatirimci-iliskileri/GOLTAS_A_S__ESAS_SOZLESMES.pdfGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirket çalışanları ve temsilcileri,pay sahipleri ve bağımsız denetçi şirketimizin bilgisi dahilinde Genel Kurul toplantısına katılmışlardır. Genel Kurul hazır bulunanlar listesi linki:https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/7584581.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıGÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31,62%En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 30,721.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı ilişkileri/Ortak bilgileri/Kar Dagitim/http://www.goltas.com.tr/files/kar-dagitim/kardagitimpol.pdfYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniŞirket Yönetim Kurulu 2019 dönemi içinde kar dağıtım teklifinde bulunmuştur.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı26/04/2019 0 % 40,33 % 0,34 % 39,99 Yatırımcı ilişkileri/Ortak bilgileri/Genel Kurul Yatırımcı ilişkileri/Ortak bilgileri/Genel Kurul Yoktur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758458İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst YönetimFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst YönetimFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst YönetimFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst YönetimFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıC. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıC. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 1 2İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiŞehriban Nihan ATASAGUN-Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye ,Ummahan Binhan KESİCİ-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Neslihan DEMİREL-Murahhas Üyeİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıİç kontrol birimi tarafından 2 adet rapor hazırlanmıştır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıD. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 5.İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim FaaliyetleriYönetim kurulu başkanının adıŞehriban Nihan ATASAGUNİcra başkanı / genel müdürün adıNeslihan DEMİRELYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı farklı kişilerdir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYönetim Kurulu tarafından yazılı bir politika oluşturulmamış olmakla birlikte, 7 yönetim kurulu üyesinden 3 ü kadındır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı7 yönetim kurulu üyesinden 3 ü kadındır ve %43 'lük oran sağlanmıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıŞEHRİBAN NİHAN ATASAGUN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2009 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)UMMAHAN BİNHAN KESİCİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/05/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)NESLİHAN DEMİREL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2009 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)ERTEKİN DURUTÜRK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2009 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)POLAT KURT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/04/2015 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674783 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)ÇETİN BOZCU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/04/2015 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674783 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)MUSTAFA FİKRİ ÇOBANER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/05/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketin, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı19İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıYatırımcı İlişkileriŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerigoltas@goltas.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıŞirketin, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olarak özel bir iç düzenlemesi bulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıSendika3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüŞirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilme Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları PolitikamızPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/İş Etiği Kurallarıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/İş Etiği KurallarıKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal / Sürdürülebilirlikİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİç kontrol sistemi oluşturulmuştur ve menfaat sahipleri etik ilkelere uymak zorundadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu/ H. Diğer Hususlarb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıB. Genel Bilgiler/ 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgilerc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim Bilgi Formuç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıD. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 9. Hukuki Konulare) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2019 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıD. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 6.Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarıg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıB. Genel Bilgiler /4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatlerİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı32Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuAsgari bir süre yok ancak yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYoktur.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıB. Genel Bilgiler/ 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili BilgilerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/409636Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Polat Kurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Çetin Bozcu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Polat Kurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mustafa Fikri Çobaner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Polat Kurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ertekin Durutürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şengül Akpınar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826694BIST