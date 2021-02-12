***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2020 19.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03 Aralık 2020 ve 19 Ocak 2021 tarihli KAP açıklamalarımıza konu edilen ve Şirketimizin sermayesine % 77,47 oranında iştirak ettiği Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Göltaş Enerji") ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") arasında Göltaş Enerji'nin YEKDEM ödemelerinden yararlandırılmaması konusundaki ihtilafa ilişkin olarakİlgili açıklamalarımızda bahsedilen mahkeme kararları neticesinde, EPDK, 28 Ocak 2021 tarihinde aldığı 10001-26, 10001-27 ve 10001-28 sayılı kararlarıyla Göltaş Enerji ‘ye ait Eşen I'in 2016, 2017 ve 2020 yılı Nihai YEKDEM Listesi'nden çıkarılmasına ve ilgili yıllara ilişkin Göltaş Enerji'ye ödenen YEKDEM bedellerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 27. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Göltaş Enerji tarafından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye ("EPİAŞ") iade edilmesine karar vermiştir.EPDK kararlarında dayanak yapılan ve 19 Ocak 2021 tarihli KAP açıklamalarımızda bahsedilen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin kararlarına karşı Göltaş Enerji tarafından temyiz yoluna başvurulmuş olup, kararlar henüz kesinleşmemiştir.İade ile ilgili olarak EPİAŞ ile Göltaş Enerji arasında 12 Şubat 2021 tarihinde bir Borç Taksitlendirme Anlaşması imzalanmış ve Göltaş Enerji'nin devam eden ve ileride doğabilecek hukuki süreçlerdeki hak ve iddiaları saklı kalmak kaydıyla, Yönetmelik uyarınca hesaplanan (anapara, faiz ve KDV dahil) toplam 72.488.234,96 TL iade tutarının 30 aylık taksitler halinde ödenmesine karar verilmiştir.2018 ve 2019 yıllarına dair YEKDEM ödemeleri için de aynı doğrultuda EPDK kararı alınması ve bunların da EPİAŞ'a iade yükümlülüğünün doğması muhtemeldir. Bu takdirde, ilgili iade tutarlarının da yine 30 aylık taksitler halinde ödenmesi için EPİAŞ ile prensip anlaşmasına varılmış olup, bu konudaki gelişmeler vuku bulduğunda ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909461BIST