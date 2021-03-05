***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 18:20
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %6,62 oranında ortağı olduğu Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 03.12.2020 tarihli sermaye artırımı kararı gereğince sermayesinin 16.500.000 TL' sından %100 oranında bedelli artırım yapılmak suretiyle 33.000.000 TL'sına çıkarılması nedeniyle bedelli sermaye artırımına kullanım süresi içinde iştirak payımıza isabet eden yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle iştirak edilmesine ve pay hakkı kullanım bedeli olan 1.092.868,96 TL.sının ilgili aracı kurum hesaplarına ödenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915524
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
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|Önceki Kapanış
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1.546
En Düşük
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18:057,5496
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:058,9997
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413,34
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|376.243.230
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.678.540
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.006.498
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.283.285
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.018.713
|% 9,98
|
|LINK
|46,98
|20.819.759
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|9.011.478
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|8.206.566
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|220.028.430
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.766.399
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.328.410.762
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.134.746.108
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.073.837.123
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|798.778.375
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|510.547.374
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,42
|519.925.249
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5424
|7,5484
|% 0,49
|
|Euro
|8,9827
|9,0003
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,3951
|10,4472
|% -0,09
|
|Frank
|8,0752
|8,1239
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0061
|2,0161
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-0,87
|
|Altın Gr.
|411
|412
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|68,63
|68,63
|1,89
|