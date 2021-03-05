***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %6,62 oranında ortağı olduğu Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 03.12.2020 tarihli sermaye artırımı kararı gereğince sermayesinin 16.500.000 TL' sından %100 oranında bedelli artırım yapılmak suretiyle 33.000.000 TL'sına çıkarılması nedeniyle bedelli sermaye artırımına kullanım süresi içinde iştirak payımıza isabet eden yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle iştirak edilmesine ve pay hakkı kullanım bedeli olan 1.092.868,96 TL.sının ilgili aracı kurum hesaplarına ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915524BIST