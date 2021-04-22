***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2021 13:52
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Rekabet Kurumu'nun 14.04.2021 tarih E-70922894-100-24353 sayılı yazısı ile Rekabet Kurulu'nun 01.04.2021 tarihli ve 21-18/231-M sayılı kararı ile, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Göltaş Göller Bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği öğrenilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930514
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|FORMT
|1,15
|7.223.349
|% 15,00
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|INTEM
|31,68
|3.479.420
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|1.988.735
|% 10,00
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|UMPAS
|1,76
|129.138
|% 10,00
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|AYCES
|48,94
|1.271.007
|% 9,98
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|CASA
|96,95
|234.639
|% -9,98
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|NUGYO
|11,40
|1.397.093
|% -9,95
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|SNPAM
|15,53
|170.526
|% -9,87
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|GSRAY
|3,22
|122.651.796
|% -9,80
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|UFUK
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|162.450
|% -9,80
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|GARAN
|7,03
|1.065.820.955
|% 1,01
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|KOZAL
|108,10
|546.272.917
|% 2,85
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|EREGL
|17,96
|503.412.931
|% 0,67
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|PETKM
|6,33
|311.101.136
|% -0,78
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|KRDMD
|6,96
|289.033.298
|% 0,87
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|GARAN
|7,03
|1.065.820.955
|% 1,01
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|EKGYO
|1,80
|198.380.164
|% -0,55
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|YKBNK
|2,07
|206.304.262
|% 0,00
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|TSKB
|1,21
|87.585.499
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,90
|162.058.467
|% -1,02
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|13:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2644
|8,2700
|% 1,11
|
|Euro
|9,9613
|9,9665
|% 1,01
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|Sterlin
|11,4499
|11,5073
|% 0,78
|
|Frank
|8,9919
|9,0460
|% 1,18
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|Riyal
|2,1966
|2,2076
|% 0,99
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,58
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|Altın Gr.
|475
|475
|2,90
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|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|32,00
|
|Tam
|3.124
|3.204
|32,47
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|15,71
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,85
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|-0,20
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|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,02
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|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,38
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