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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2021 13:52



***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Rekabet Kurumu'nun 14.04.2021 tarih E-70922894-100-24353 sayılı yazısı ile Rekabet Kurulu'nun 01.04.2021 tarihli ve 21-18/231-M sayılı kararı ile, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Göltaş Göller Bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği öğrenilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930514


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