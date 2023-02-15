***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde 10 ilimizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, ihtiyaçlara gereksinimler doğrultusunda depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımlarında bulunulmasına, yapılan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırının söz konusu bağış ve yardım tutarını da içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Ülkemizin acısını en derin duygularımızla paylaşır, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113582BIST