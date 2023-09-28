***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2023 18:25
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.04.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak
Rekabet Kurumu'nun 27.09.2023 tarih E-81435258-645-73575 sayılı yazısı ile Rekabet Kurulu'nun 01.04.2021 tarihli ve 21-18/231-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen Rapor'a ve Ek Görüş'e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, soruşturma taraflarının 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiklerine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından idari para cezası verilmesine yer olmadığına dair gerekçeli kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198015
BIST
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17:598.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,98
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.188
En Yüksek
8.288
17:5927,4169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5130
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4318
En Düşük
26,9046
17:5929,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,6817
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,1099
En Düşük
28,4258
17:591.641,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 20,39
|Açılış
|: 1.641,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.657,29
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EBEBK
|75,90
|1.079.591.972
|% 10,00
|
|SODSN
|65,45
|2.677.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|665,50
|17.262.751
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,88
|62.599.342
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|177.986.817
|% 9,99
|
|ADGYO
|29,52
|417.777.042
|% -10,00
|
|SMRTG
|82,35
|3.076.354.230
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|910.227.393
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|5.384.771
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|131.498.497
|% -9,99
|
|THYAO
|243,20
|23.586.282.556
|% 5,56
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|TUPRS
|164,00
|6.487.290.640
|% 0,18
|
|ISCTR
|25,42
|4.826.912.713
|% -0,31
|
|SASA
|48,20
|4.719.103.127
|% -0,25
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|EKGYO
|8,02
|2.572.309.354
|% -0,25
|
|ODAS
|13,37
|3.324.078.113
|% 4,86
|
|ZOREN
|5,19
|1.276.874.145
|% 0,19
|
|IHLAS
|1,24
|290.030.661
|% 4,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4114
|27,4177
|% 1,91
|
|Euro
|29,0676
|29,1123
|% 2,43
|
|Sterlin
|33,3698
|33,5371
|% 2,56
|
|Frank
|29,8025
|29,9820
|% 2,51
|
|Riyal
|7,2852
|7,3217
|% 1,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,45
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|19,46
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.936
|11.041
|-62,00
|
|Yarım
|5.485
|5.543
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.734
|2.772
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|0,33
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-0,47
|
Seans Raporu
17:59
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17:59THYAO
Yüzde 4.04 oranında artışla 239.70 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 611, 373 adet işlem
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17:58LIDFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 137, 200 adet işlem
-
17:57HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 698, 230 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 8, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 134, 763.00 milyon TL de
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17:56BRSAN
Yüzde 4.03 oranında artışla 711.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 165 adet işlem