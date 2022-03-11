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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.03.2022 20:26
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ŞENGÜL AKPINAR İCRA KOMİTESİ ÜYESİ - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 21.01.2015 0 246 2371451 Dahili 1200 songul.akpinar@goltas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207650-701589
HATİCE ÜNLÜ FİNANSMAN UZMANI-YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM SORUMLUSU 17.01.2020 0 246 2371451 Dahili 1271 hatice.ozakca@goltas.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Beton, hazır beton ve betondan üretilmiş veya içine beton katılmış her türlü mamul ile inşaat sanayinde kullanılan diğer hafif beton ve yapı elemanları üretmek, kum çıkartmak, satmak, montajını yapmak, kiraya vermek ve kiraya almak 49000000 48.983.103,45 TRY 99,97 BAĞLI ORTAK
Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretim, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal etmek 94400500 73.134.196,84 TRY 77,47 BAĞLI ORTAK
Elma Su Puccınellı Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özü Ve Suları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Meyve suyu ve konsantresi üretimi ve satışı 15550000 6.942.618,92 TRY 44,65 İŞTİRAK
Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmek 27200000 4.579.294,52 TRY 16,84 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009883


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GZNMI 20,48 1.638.769 % 9,93  
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Riyal 3,9167 3,9363 % -0,62  
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Altın Gr. 944 944 -7,83  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,92 25,95 -0,04  
Gümüş Gr. 12,31 12,33 -0,04  
B. Petrol 112 112 3,11  
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