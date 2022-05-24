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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.05.2022 15:15
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Beton, hazır beton ve betondan üretilmiş veya içine beton katılmış her türlü mamul ile inşaat sanayinde kullanılan diğer hafif beton ve yapı elemanları üretmek, kum çıkartmak, satmak, montajını yapmak, kiraya vermek ve kiraya almak 49000000 48.983.103,45 TRY 99,97 BAĞLI ORTAK
Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretim, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal etmek 94400500 64.908.489,68 TRY 68,76 BAĞLI ORTAK
Elma Su Puccınellı Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özü Ve Suları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Meyve suyu ve konsantresi üretimi ve satışı 15550000 6.942.618,92 TRY 44,65 İŞTİRAK
Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmek 27200000 4.579.294,52 TRY 16,84 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032080


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 4,76 1.740.223 % 9,93  
POLHO 4,47 65.858.390 % 9,83  
MZHLD 51,75 4.145.129 % 8,90  
CASA 119,00 232.015 % 8,18  
ORCAY 19,68 98.008.235 % 8,07  
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15:15 Alış Satış %  
Dolar 16,0920 16,1026 % 1,11  
Euro 17,2185 17,2425 % 1,21  
Sterlin 20,0638 20,1644 % 0,42  
Frank 16,6340 16,7342 % 1,29  
Riyal 4,2790 4,3005 % 1,14  
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15:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.857 2,90  
Altın Gr. 959 959 10,11  
Cumhuriyet 6.394 6.491 117,00  
Tam 6.359 6.519 113,00  
Yarım 3.073 3.153 54,65  
Çeyrek 1.542 1.577 27,33  
Gümüş.Ons 21,86 21,89 0,07  
Gümüş Gr. 11,33 11,35 0,18  
B. Petrol 111 111 0,16  
Seans Raporu 15:15
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