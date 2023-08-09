***GOLTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.08.2023 09:00
***GOLTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182607
BIST
'
18:107.412
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
0
En Yüksek
0
18:1027,0271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0451
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4210
En Düşük
26,9491
18:1029,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1402
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0658
En Düşük
29,4335
18:101.678,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,96
|Açılış
|: 1.678,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KMPUR
|149,30
|893.048.521
|% 100,00
|
|PAPIL
|25,18
|266.133.961
|% 0,23
|
|YEOTK
|184,00
|1.370.536.409
|% 0,00
|
|YYLGD
|39,00
|324.493.434
|% 0,00
|
|ZEDUR
|93,90
|505.088.097
|% 0,00
|
|TUREX
|26,30
|10.867.771
|% 0,00
|
|KLKIM
|74,60
|94.271.041
|% 0,00
|
|MERCN
|37,96
|25.247.507
|% 0,00
|
|OYYAT
|52,35
|11.632.371
|% 0,00
|
|NTGAZ
|33,46
|155.406.117
|% 0,00
|
|THYAO
|261,80
|13.802.403.850
|% 0,00
|
|ASTOR
|115,10
|7.884.772.888
|% 0,00
|
|KOZAL
|28,24
|6.474.688.787
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,00
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,95
|2.788.106.491
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,19
|960.047.834
|% 0,00
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,00
|
|ADESE
|1,98
|469.673.974
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0198
|27,0271
|% 0,17
|
|Euro
|29,6791
|29,7008
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,4232
|34,5958
|% 0,38
|
|Frank
|30,8172
|31,0028
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1831
|7,2191
|% 0,18
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,36
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|7,84
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.162
|11.302
|35,00
|
|Yarım
|5.589
|5.677
|17,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.839
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,90
|0,13
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|-0,09
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 04 kaybederek (% -0.78 ) 6, 605
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, QNBFL, EKIZ, MIATK, GLBMD, EMKEL, KTLEV, OYAYO, TETMT, IZFAS
-
17:59
SMRTG, EUKYO, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BRKVY, TSPOR, AKCNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 490 adet işlem