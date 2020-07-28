***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 14:54
***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOODY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOODY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862411
BIST
16:111.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -18,00
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:116,9456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0848
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:118,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0888
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:11431,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,84
|Açılış
|: 431,88
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|66.242.537
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.255.238
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.065.603
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|750.824
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.516.082
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.240.309
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,78
|2.094.100.079
|% 0,27
|
|GUSGR
|6,20
|1.670.667.741
|% 9,54
|
|KRDMD
|3,13
|1.086.800.724
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,28
|915.517.666
|% -1,72
|
|GARAN
|7,53
|895.076.487
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,28
|915.517.666
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,13
|1.086.800.724
|% 0,64
|
|IHLAS
|0,93
|268.203.008
|% -6,06
|
|GUSGR
|6,20
|1.670.667.741
|% 9,54
|
|GSDHO
|2,67
|472.505.569
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9005
|8,9451
|% 0,89
|
|Frank
|7,5329
|7,5783
|% 1,29
|
|Riyal
|1,8422
|1,8515
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-4,81
|
|Altın Gr.
|432
|432
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.831
|2.866
|39,30
|
|Tam
|2.916
|2.948
|40,50
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|19,70
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,89
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,81
|43,81
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:23VKING
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 534, 114 adet işlem
-
16:22NATEN
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 23.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 986 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 28 kaybederek (% -1.80 ) 1, 326
-
16:21XU100
Endeks 1, 178 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 47 altında . İşlem hacmi 17, 465.00 milyon TL de
-
16:18IDEAS
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 758 adet işlem