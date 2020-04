***GOODY* *CEMAS* *EUKYO* *IHGZT* *USAK* *ALYAG* *IHEVA* *ISGSY* *AKBNK* *CLKHO* *CASA* *GEDIK* *PAPIL* *DOKTA* *PEKGY* *MAALT* *IZMDC* *SEYKM*** MERKEZİ









***GOODY******CEMAS******EUKYO******IHGZT******USAK******ALYAG******IHEVA******ISGSY******AKBNK******CLKHO******CASA******GEDIK******PAPIL******DOKTA******PEKGY******MAALT******IZMDC******SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler AKBNK, ALYAG, CASA, CLKHO, CEMAS, DOKTA, EUKYO, GEDIK, GOODY, IHEVA, IHGZT, ISGSY, IZMDC, MAALT, PAPIL, PEKGY, SEYKM, USAKSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI AKBANK T.A.S. TRAAKBNK91N6 AKBNK E 1,298 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ALTINYAG KOMBINALARI A.S. TRAALYAG91A8 ALYAG E 100.000,030 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TÜREVLERI SAN. TIC. A.S. TREKRSS00014 CASA E 50.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI CLK HOLDING A.S. TREKRKM00014 CLKHO E 0,329 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ÇEMAS DÖKÜM SANAYI A.S. TRECMAS00010 CEMAS E 19.287,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. TRADOKTS91G7 DOKTA E 0,290 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEKYO00019 EUKYO E 28.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. TREGDKM00012 GEDIK E 790.895,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. TRAGOODY91E9 GOODY E 0,752 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. TRAIHEVA91H5 IHEVA E 66.854.701,910 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI IHLAS GAZETECILIK A.S. TREIHGZ00019 IHGZT E 8.882.649,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREIGSY00019 ISGSY E 2.970.247,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. TRAIZMDC91G6 IZMDC E 6.762.874,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. TRAMAALT91K5 MAALT E 215.891,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PAPILON SAVUNMA-GÜVENLIK SISTEMLERI BILISIM MÜHENDISLIK HIZMETLERI ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. A.S. TREPAPL00010 PAPIL E 3.911,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREPEGY00022 PEKGY E 25.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. TRESEYT00011 SEYKM E 0,426 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI USAK SERAMIK SANAYII A.S. TRAUSAKW91F6 USAK E 0,292 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838910BIST