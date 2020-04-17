GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GOODY* *CEMAS* *EUKYO* *IHGZT* *USAK* *ALYAG* *IHEVA* *ISGSY* *AKBNK* *CLKHO* *CASA* *GEDIK* *PAPIL* *DOKTA* *PEKGY* *MAALT* *IZMDC* *SEYKM*** MERKEZİ

17.04.2020 14:16
GÜNCEL HABERLER



***GOODY******CEMAS******EUKYO******IHGZT******USAK******ALYAG******IHEVA******ISGSY******AKBNK******CLKHO******CASA******GEDIK******PAPIL******DOKTA******PEKGY******MAALT******IZMDC******SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler AKBNK, ALYAG, CASA, CLKHO, CEMAS, DOKTA, EUKYO, GEDIK, GOODY, IHEVA, IHGZT, ISGSY, IZMDC, MAALT, PAPIL, PEKGY, SEYKM, USAK

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI AKBANK T.A.S. TRAAKBNK91N6 AKBNK E 1,298 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ALTINYAG KOMBINALARI A.S. TRAALYAG91A8 ALYAG E 100.000,030 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TÜREVLERI SAN. TIC. A.S. TREKRSS00014 CASA E 50.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI CLK HOLDING A.S. TREKRKM00014 CLKHO E 0,329 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ÇEMAS DÖKÜM SANAYI A.S. TRECMAS00010 CEMAS E 19.287,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. TRADOKTS91G7 DOKTA E 0,290 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEKYO00019 EUKYO E 28.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. TREGDKM00012 GEDIK E 790.895,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. TRAGOODY91E9 GOODY E 0,752 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. TRAIHEVA91H5 IHEVA E 66.854.701,910 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI IHLAS GAZETECILIK A.S. TREIHGZ00019 IHGZT E 8.882.649,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREIGSY00019 ISGSY E 2.970.247,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. TRAIZMDC91G6 IZMDC E 6.762.874,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. TRAMAALT91K5 MAALT E 215.891,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PAPILON SAVUNMA-GÜVENLIK SISTEMLERI BILISIM MÜHENDISLIK HIZMETLERI ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. A.S. TREPAPL00010 PAPIL E 3.911,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREPEGY00022 PEKGY E 25.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. TRESEYT00011 SEYKM E 0,426 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI USAK SERAMIK SANAYII A.S. TRAUSAKW91F6 USAK E 0,292 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



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BALAT 2,20 312.055 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 282.799 % 10,00  
RTALB 10,46 22.912.842 % 9,99  
MAALT 66,10 7.051.346 % 9,98  
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Frank 7,1397 7,1827 % 0,16  
Riyal 1,8381 1,8473 % -0,24  
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Altın Ons 1.701 1.701 -16,55  
Altın Gr. 378 378 -5,92  
Cumhuriyet 2.430 2.485 -38,30  
Tam 2.501 2.561 -35,60  
Yarım 1.215 1.244 -19,10  
Çeyrek 609 622 -9,50  
Gümüş.Ons 15,30 15,34 -0,21  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,07  
B. Petrol 28,20 28,20 0,38  
Seans Raporu
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