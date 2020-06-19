***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.06.2020 07:24
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.05.2020
Tescil Tarihi
11.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.06.2020 tarih ve 10097 sayılı TTSG
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi için denetçi olarak tayini hususu 27.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmış, 11.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 15.06.2020 tarihli ve 10007 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851917
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
18:057,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6969
En Düşük
7,6749
18:05380,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,00
|Açılış
|: 380,86
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
381,08
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.311.718
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.368.546
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.972.088
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.527.248
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.878.398
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.523.353
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.274.577
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.260.472.671
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|990.530.298
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,40
|923.179.969
|% 3,67
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|574.726.731
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|358.540.202
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.485.616
|% 0,65
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5067
|8,5494
|% 0,17
|
|Frank
|7,1842
|7,2275
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|4,34
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.494
|7,30
|
|Tam
|2.544
|2.559
|7,40
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,60
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,50
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,00
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|0,35
|
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