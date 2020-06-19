***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.05.2020Tescil Tarihi11.06.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su15.06.2020 tarih ve 10097 sayılı TTSGAçıklamalarYönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi için denetçi olarak tayini hususu 27.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmış, 11.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 15.06.2020 tarihli ve 10007 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851917BIST