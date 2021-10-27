***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mevcut 400.000.000. TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulumuz tarafından Esas Sözleşmemizin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7'nci maddesinin ve Esas Sözleşmemizin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 20'inci maddesinin Şirketimizin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde ekli tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, bahsedilen Esas Sözleşme değişikliği SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973064BIST