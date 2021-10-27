***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.10.2021 19:02
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 400.000.000. TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulumuz tarafından Esas Sözleşmemizin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7'nci maddesinin ve Esas Sözleşmemizin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 20'inci maddesinin Şirketimizin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde ekli tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, bahsedilen Esas Sözleşme değişikliği SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973064
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,4917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0440
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0106
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,18
|Açılış
|: 548,76
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4913
|9,4917
|% -0,46
|
|Euro
|11,0328
|11,0564
|% -0,10
|
|Sterlin
|13,0274
|13,0928
|% -0,49
|
|Frank
|10,3162
|10,3784
|% -0,14
|
|Riyal
|2,5259
|2,5386
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|3,69
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|-1,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
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17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında