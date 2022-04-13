***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda Esas sözleşme tadili oy çokluğuyla onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020028BIST