***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.04.2022 14:54
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda Esas sözleşme tadili oy çokluğuyla onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020028
BIST
16:172.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -19,20
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:1714,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:1715,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0106
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:17927,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,30
|Açılış
|: 927,41
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:17
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.957.538
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|32.904.421
|% 9,82
|
|CRDFA
|2,35
|32.180.866
|% 9,81
|
|ULUSE
|160,00
|21.894.632
|% 9,51
|
|ASUZU
|81,00
|23.734.323
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.284.622
|% -9,97
|
|IHLAS
|0,57
|58.284.691
|% -9,52
|
|ISFIN
|4,13
|331.488.700
|% -9,23
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|THYAO
|36,68
|2.926.529.261
|% -1,50
|
|GARAN
|13,58
|2.650.687.938
|% -1,09
|
|SISE
|17,32
|2.510.609.000
|% 0,29
|
|KRDMD
|16,03
|2.375.919.226
|% -0,25
|
|EREGL
|34,74
|2.344.691.355
|% 0,93
|
|YKBNK
|5,02
|2.198.475.562
|% -0,82
|
|ODAS
|2,30
|880.355.884
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,71
|979.455.429
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,16
|667.424.586
|% 6,93
|
|GARAN
|13,58
|2.650.687.938
|% -1,09
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5971
|14,6026
|% 0,03
|
|Euro
|15,8070
|15,8210
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,9197
|19,0145
|% 0,09
|
|Frank
|15,5460
|15,6397
|% -0,16
|
|Riyal
|3,8806
|3,9001
|% 0,10
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.109
|6.262
|2,57
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,25
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,70
|
Seans Raporu
16:17
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-
16:32LIDFA
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 216, 036 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 63 kaybederek (% -0.64 ) 2, 732
-
16:31XU100
Endeks 2, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 47, 726.00 milyon TL de
-
16:30OLMK
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 665, 277 adet işlem
-
16:29KERVN
Yüzde -9.09 oranında düşüşle 0.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 340, 215 adet işlem