***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.05.2020 18:22
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzu ekte bulabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847784
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05380,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,71
|Açılış
|: 380,14
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.906.858
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.384.539
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.666.024
|% 9,94
|
|CASA
|22,58
|123.169
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,10
|226.727
|% -10,00
|
|TUKAS
|8,55
|707.169.753
|% -10,00
|
|TKURU
|13,70
|149.481
|% -9,99
|
|RTALB
|22,70
|5.538.777
|% -9,99
|
|CMENT
|28,52
|3.236.823
|% -9,97
|
|GARAN
|7,85
|1.729.666.002
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,32
|1.191.798.269
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.027.412.917
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|812.680.343
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|716.287.224
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.191.798.269
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|812.680.343
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|347.586.563
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.811.358
|% 4,76
|
|GARAN
|7,85
|1.729.666.002
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3833
|8,4254
|% 0,17
|
|Frank
|7,0607
|7,1033
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8109
|1,8200
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|12,73
|
|Altın Gr.
|381
|381
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.505
|31,20
|
|Tam
|2.546
|2.574
|24,40
|
|Yarım
|1.242
|1.256
|15,60
|
|Çeyrek
|621
|629
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,70
|35,70
|-0,33
|