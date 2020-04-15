***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
15.04.2020 16:59
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
İzmit fabrikasında üretime kısmi olarak tekrar başlanması ve Adapazarı fabrikasında duruş süresinin uzatılması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Adapazarı ve İzmit fabrikalarında lastik üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Koronovirüs salgını nedeniyle küresel piyasalardaki değişen talep
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
15.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Adapazarı fabrikası 30.03.2020 tarihinden 04.05.2020 tarihine kadar 35 gün, İzmit fabrikası 30.03.2020 tarihinden 20.04.2020 tarihine kadar 21 gün
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş sürekliliği planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Adapazarı fabrika 04.05.2020, İzmit fabrika 20.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir önemli etki beklenmemektedir.
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 15.04.2020 tarihli kararıyla İzmit fabrikamızda üretime 20.04.2020 tarihi itibarıyla kısmen başlanmasına, Adapazarı fabrikamızdaki duruş süresinin ise 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, Adapazarı fabrikamızda 20.04.2020 tarihi itibarıyla belirli bölümler iş sürekliliği kapsamında çalışmaya başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838367
BIST