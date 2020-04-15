***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliğiİzmit fabrikasında üretime kısmi olarak tekrar başlanması ve Adapazarı fabrikasında duruş süresinin uzatılmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiAdapazarı ve İzmit fabrikalarında lastik üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniKoronovirüs salgını nedeniyle küresel piyasalardaki değişen talepVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi15.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiAdapazarı fabrikası 30.03.2020 tarihinden 04.05.2020 tarihine kadar 35 gün, İzmit fabrikası 30.03.2020 tarihinden 20.04.2020 tarihine kadar 21 günFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş sürekliliği planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihAdapazarı fabrika 04.05.2020, İzmit fabrika 20.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir önemli etki beklenmemektedir.AçıklamalarGoodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 15.04.2020 tarihli kararıyla İzmit fabrikamızda üretime 20.04.2020 tarihi itibarıyla kısmen başlanmasına, Adapazarı fabrikamızdaki duruş süresinin ise 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, Adapazarı fabrikamızda 20.04.2020 tarihi itibarıyla belirli bölümler iş sürekliliği kapsamında çalışmaya başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838367BIST