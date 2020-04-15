GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

15.04.2020 16:59
GÜNCEL HABERLER



***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
İzmit fabrikasında üretime kısmi olarak tekrar başlanması ve Adapazarı fabrikasında duruş süresinin uzatılması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Adapazarı ve İzmit fabrikalarında lastik üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Koronovirüs salgını nedeniyle küresel piyasalardaki değişen talep
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
15.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Adapazarı fabrikası 30.03.2020 tarihinden 04.05.2020 tarihine kadar 35 gün, İzmit fabrikası 30.03.2020 tarihinden 20.04.2020 tarihine kadar 21 gün
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş sürekliliği planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Adapazarı fabrika 04.05.2020, İzmit fabrika 20.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir önemli etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 15.04.2020 tarihli kararıyla İzmit fabrikamızda üretime 20.04.2020 tarihi itibarıyla kısmen başlanmasına, Adapazarı fabrikamızdaki duruş süresinin ise 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, Adapazarı fabrikamızda 20.04.2020 tarihi itibarıyla belirli bölümler iş sürekliliği kapsamında çalışmaya başlayacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838367


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0595.855
Değişim :  -2,73% |  -2.694,88
Açılış :  98.945  
Önceki Kapanış :  98.550  
En Yüksek
99.044 En Düşük
94.602
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 7,92 15.704.084 % 10,00  
VKING 4,62 6.229.025 % 10,00  
DITAS 13,97 3.200.100 % 10,00  
MGROS 28,86 569.890.774 % 9,98  
PETUN 14,90 81.792.726 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5991 8,6422 % 0,22  
Frank 7,1177 7,1606 % 0,70  
Riyal 1,8300 1,8392 % 1,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 -8,49  
Altın Gr. 381 381 2,31  
Cumhuriyet 2.439 2.500 20,00  
Tam 2.507 2.573 20,60  
Yarım 1.220 1.252 10,00  
Çeyrek 612 626 5,00  
Gümüş.Ons 15,43 15,47 -0,31  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,03  
B. Petrol 27,23 27,23 -2,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru