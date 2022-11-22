***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiAdapazarı ve İzmit fabrikalarında üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiAdapazarı ve İzmit fabrikalarında lastik üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedenienvanter ayarlamasıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi22.11.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiAdapazarı fabrikası için 12.12.2022 - 23.12.2022 tarihleri arası, İzmit fabrikası için 12.12.2022 - 23.12.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihHer iki fabrika için de 23 Aralık 2022Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22.11.2022 tarihli kararıyla envanter ayarlaması amacıyla İzmit fabrikamızda yapılacağı 11.11.2022 tarihinde kamuya duyurulan fabrika duruşunun Adapazarı ve İzmit fabrikalarını kapsayacak şekilde ve 12 Aralık 2022 - 23 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081625BIST