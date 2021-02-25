***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2021 19:02
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974
Transferler
126.029.389 -126.029.389 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-74.004 269.362.259 269.288.255 0 269.288.255
Kar Payları
21 5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820
Transferler
10.375.971 258.986.288 -269.362.259 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
48.241 151.247.313 151.295.554 0 151.295.554
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
314.886.573 525.485.166
Dönem Karı (Zararı)
151.247.313 269.362.259
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
151.247.313 269.362.259
Dönem Net Karı (e İlgili Düzeltmeler
39.872.111 144.196.856
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.543.624 -67.739
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
41.415.735 144.264.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
43.880.708 57.172.193
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-303.732 -10.532.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.023.802 55.172.820
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.112.487 64.471.115
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.487.336 156.055.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-183.599.823 -91.584.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.161.613 19.540.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.161.613 19.540.489
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.848.925 -40.661.201
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13.190.694 5.169.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.515.781 7.115.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
66.438.410 8.004.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
42.077.371 -889.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.084.083 3.988.937
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.732 -5.696.105
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-157.732 -5.696.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.358.941 1.244.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
39.316.357 -7.120.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
61.042.584 8.365.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
359.217.558 570.066.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -3.512.907 -3.693.672
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-40.818.078 -40.888.053
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.276.158 -112.513.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.553.952 14.808.853
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.553.952 14.808.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-86.219.889 -131.985.330
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -86.219.889 -131.985.330
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.610.221 4.663.304
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.610.221 4.663.304
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.939.947 -412.665.888
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-15.067.836 -244.118.623
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-15.067.836 -244.118.623
Ödenen Temettüler
19 0 -24.350.409
Ödenen Faiz
-41.415.735 -144.264.595
Alınan Faiz
1.543.624 67.739
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.670.468 306.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.670.468 306.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.758.859 27.452.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2 202.429.327 27.758.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 202.429.327 27.758.859
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
757.964.331 621.004.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 152.141.427 198.628.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 605.822.904 422.375.866
Stoklar
9 443.624.609 393.328.567
Peşin Ödenmiş Giderler
10 16.719.400 29.910.094
Diğer Dönen Varlıklar
20 33.537.829 76.111.253
ARA TOPLAM
1.454.275.496 1.148.113.402
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.454.275.496 1.148.113.402
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 5.000 5.000
Diğer Alacaklar
1.560.585 2.722.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.560.585 2.722.198
Maddi Duran Varlıklar
418.269.652 396.615.725
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 9.712.082 7.782.177
Binalar
11 87.141.394 91.174.969
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 291.398.830 259.514.241
Taşıtlar
11 1.370.356 2.297.696
Mobilya ve Demirbaşlar
11 13.982.467 14.151.463
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 12.791.238 19.821.894
Peşin Ödenmiş Giderler
8.002.624 6.392.403
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,10 8.002.624 6.392.403
Diğer Duran Varlıklar
20 36.228.899 33.607.866
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
464.066.760 439.343.192
TOPLAM VARLIKLAR
1.918.342.256 1.587.456.594
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.242.603 24.033.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 23.242.603 24.033.310
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 23.242.603 24.033.310
Ticari Borçlar
640.018.758 531.502.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 225.746.559 159.308.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 414.272.199 372.194.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.964.766 14.362.331
Diğer Borçlar
11.812.976 11.970.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.812.976 11.970.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 18.204.906 12.274.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.107.633 10.061.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 9.183.330 7.918.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 924.303 2.143.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 67.889.875 5.673.524
ARA TOPLAM
781.241.517 609.879.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
781.241.517 609.879.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.159.407 43.436.536
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.159.407 43.436.536
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 29.159.407 43.436.536
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.548.053 30.223.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 55.548.053 30.223.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
276.905 3.096.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.984.365 76.756.447
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
866.225.882 686.635.774
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 1.052.116.374 900.820.820
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.141.284 14.765.313
Yasal Yedekler
25.141.284 14.765.313
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
605.727.777 346.693.248
Net Dönem Karı veya Zararı
151.247.313 269.362.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21 1.052.116.374 900.820.820
TOPLAM KAYNAKLAR
1.918.342.256 1.587.456.594
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 3.194.516.530 3.003.248.689
Satışların Maliyeti
22 -2.703.989.868 -2.564.565.243
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
490.526.662 438.683.446
BRÜT KAR (ZARAR)
490.526.662 438.683.446
Genel Yönetim Giderleri
23 -85.364.362 -87.222.044
Pazarlama Giderleri
23 -137.985.512 -107.672.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 60.125.582 261.938.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -73.792.388 -36.307.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
253.509.982 469.420.289
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 33.035 10.532.790
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -336.767 -65.160
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
253.206.250 479.887.919
Finansman Gelirleri
26 58.158.714 11.666.946
Finansman Giderleri
26 -116.236.943 -165.020.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
195.128.021 326.534.452
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.880.708 -57.172.193
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -46.712.222 -65.273.466
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.831.514 8.101.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
151.247.313 269.362.259
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
151.247.313 269.362.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
151.247.313 269.362.259
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 48.241 -74.004
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
60.301 -92.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.060 18.499
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-12.060 18.499
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17 48.241 -74.004
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.295.554 269.288.255
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
151.295.554 269.288.255
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913050
BIST