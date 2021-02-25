***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974Transferler126.029.389 -126.029.389 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-74.004 269.362.259 269.288.255 0 269.288.255Kar Payları21 5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820Transferler10.375.971 258.986.288 -269.362.259 0 0 0Dönem Karı (Zararı)48.241 151.247.313 151.295.554 0 151.295.554Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI314.886.573 525.485.166Dönem Karı (Zararı)151.247.313 269.362.259Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)151.247.313 269.362.259Dönem Net Karı (e İlgili Düzeltmeler39.872.111 144.196.856Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.543.624 -67.739Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler41.415.735 144.264.595Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler43.880.708 57.172.193Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-303.732 -10.532.790İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler33.023.802 55.172.820Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-137.112.487 64.471.115İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)46.487.336 156.055.253İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-183.599.823 -91.584.138Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.161.613 19.540.489İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.161.613 19.540.489Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-49.848.925 -40.661.201Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13.190.694 5.169.987Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler108.515.781 7.115.172İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)66.438.410 8.004.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)42.077.371 -889.733Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.084.083 3.988.937Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-157.732 -5.696.105İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-157.732 -5.696.105İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler100.358.941 1.244.426Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)39.316.357 -7.120.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)61.042.584 8.365.262Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları359.217.558 570.066.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -3.512.907 -3.693.672Vergi İadeleri (Ödemeleri)-40.818.078 -40.888.053YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-85.276.158 -112.513.173Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.553.952 14.808.853Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.553.952 14.808.853Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-86.219.889 -131.985.330Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -86.219.889 -131.985.330Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.610.221 4.663.304Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-1.610.221 4.663.304FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.939.947 -412.665.888Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-15.067.836 -244.118.623Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-15.067.836 -244.118.623Ödenen Temettüler19 0 -24.350.409Ödenen Faiz-41.415.735 -144.264.595Alınan Faiz1.543.624 67.739YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)174.670.468 306.105NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)174.670.468 306.105DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.758.859 27.452.754DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2 202.429.327 27.758.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 202.429.327 27.758.859Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar757.964.331 621.004.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 152.141.427 198.628.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 605.822.904 422.375.866Stoklar9 443.624.609 393.328.567Peşin Ödenmiş Giderler10 16.719.400 29.910.094Diğer Dönen Varlıklar20 33.537.829 76.111.253ARA TOPLAM1.454.275.496 1.148.113.402TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.454.275.496 1.148.113.402DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.000 5.000İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 5.000 5.000Diğer Alacaklar1.560.585 2.722.198İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.560.585 2.722.198Maddi Duran Varlıklar418.269.652 396.615.725Arazi ve Arsalar11 1.873.285 1.873.285Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 9.712.082 7.782.177Binalar11 87.141.394 91.174.969Tesis, Makine ve Cihazlar11 291.398.830 259.514.241Taşıtlar11 1.370.356 2.297.696Mobilya ve Demirbaşlar11 13.982.467 14.151.463Yapılmakta Olan Yatırımlar11 12.791.238 19.821.894Peşin Ödenmiş Giderler8.002.624 6.392.403İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3,10 8.002.624 6.392.403Diğer Duran Varlıklar20 36.228.899 33.607.866TOPLAM DURAN VARLIKLAR464.066.760 439.343.192TOPLAM VARLIKLAR1.918.342.256 1.587.456.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.242.603 24.033.310İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 23.242.603 24.033.310Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 23.242.603 24.033.310Ticari Borçlar640.018.758 531.502.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 225.746.559 159.308.149İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 414.272.199 372.194.828Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 9.964.766 14.362.331Diğer Borçlar11.812.976 11.970.708İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.812.976 11.970.708Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 18.204.906 12.274.581Kısa Vadeli Karşılıklar10.107.633 10.061.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 9.183.330 7.918.089Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 924.303 2.143.807Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 67.889.875 5.673.524ARA TOPLAM781.241.517 609.879.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER781.241.517 609.879.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar29.159.407 43.436.536İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29.159.407 43.436.536Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 29.159.407 43.436.536Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar55.548.053 30.223.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 55.548.053 30.223.552Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü276.905 3.096.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.984.365 76.756.447TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER866.225.882 686.635.774ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 1.052.116.374 900.820.820Ödenmiş Sermaye270.000.000 270.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.141.284 14.765.313Yasal Yedekler25.141.284 14.765.313Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları605.727.777 346.693.248Net Dönem Karı veya Zararı151.247.313 269.362.259TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21 1.052.116.374 900.820.820TOPLAM KAYNAKLAR1.918.342.256 1.587.456.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 3.194.516.530 3.003.248.689Satışların Maliyeti22 -2.703.989.868 -2.564.565.243TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)490.526.662 438.683.446BRÜT KAR (ZARAR)490.526.662 438.683.446Genel Yönetim Giderleri23 -85.364.362 -87.222.044Pazarlama Giderleri23 -137.985.512 -107.672.311Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 60.125.582 261.938.946Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -73.792.388 -36.307.748ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)253.509.982 469.420.289Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 33.035 10.532.790Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -336.767 -65.160FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)253.206.250 479.887.919Finansman Gelirleri26 58.158.714 11.666.946Finansman Giderleri26 -116.236.943 -165.020.413SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)195.128.021 326.534.452Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-43.880.708 -57.172.193Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -46.712.222 -65.273.466Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 2.831.514 8.101.273SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)151.247.313 269.362.259DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)151.247.313 269.362.259Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları151.247.313 269.362.259Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17 48.241 -74.004Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları60.301 -92.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.060 18.499Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-12.060 18.499Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17 48.241 -74.004TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)151.295.554 269.288.255Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları151.295.554 269.288.255http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913050BIST