***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul toplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 22.04.2020Genel Kurul Tarihi 27.05.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - 2019 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri6 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması10 - 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin 2019 yılında yapılan ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususunun onaylanması.15 - Dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin olağan genel kurul toplantısına ilişkin tutanak ve hazirun ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplanti Tutanagi.pdf - TutanakEk AçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22.04.2020 tarihli kararıyla, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle ertelenen Şirket'in 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekteki gündemi görüşmek üzere 27 Mayıs 2020 günü saat 10.00'da Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde yapılmasına, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamalarının tavsiye edilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabilmesi ve oy kullanabilmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm iş ve işlemlerin ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846863BIST