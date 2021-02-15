***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.02.2021 15:06
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. İlgili Gelir Tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909632
BIST
15:021.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,92
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:026,9711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0646
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:028,4567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0693
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:02408,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,04
|Açılış
|: 408,02
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:02
|VAKFN
|12,32
|12.369.706
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|161.010.436
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,70
|2.090.711.368
|% 1,04
|
|SASA
|37,68
|1.450.805.645
|% 9,47
|
|THYAO
|12,30
|945.016.453
|% 2,50
|
|TCELL
|17,01
|611.657.421
|% 2,04
|
|GARAN
|10,00
|561.406.129
|% 0,81
|
|GSDHO
|2,74
|321.401.923
|% 1,48
|
|ALBRK
|2,29
|231.565.197
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,54
|246.434.278
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,45
|137.916.030
|% 0,69
|
|CEMAS
|2,28
|203.297.358
|% 2,70
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9674
|6,9711
|% -0,92
|
|Euro
|8,4512
|8,4567
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6660
|9,7145
|% -0,52
|
|Frank
|7,7980
|7,8450
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% -0,90
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-0,82
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.708
|2.777
|-18,60
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-9,00
|
|Çeyrek
|656
|672
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,61
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,92
|