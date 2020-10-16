***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
16.10.2020 19:02
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") ile Şirket ilişkili tarafları Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. ve Goodyear Orient Co. Pte. Ltd. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki toplam tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'unu aşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi uyarınca, "2020 Faaliyet Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hazırlanmıştır. Söz konusu Rapor uyarınca, anılan işlemlerin şartları, Şirket menfaatleri doğrultusunda piyasa koşulları çerçevesinde tespit edilecek ve uygulanan kar marjları, Şirket'in faaliyet alanı dikkate alınarak gerçekleştirilen "emsal karşılaştırma analiz çalışmaları" ile karşılaştırılacak ve işlemler, emsal fiyat aralığına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882244
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
18:057,9216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0108
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,2882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
18:05484,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,17
|Açılış
|: 484,13
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9132
|7,9216
|% -0,14
|
|Euro
|9,2723
|9,2882
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2172
|10,2685
|% -0,00
|
|Frank
|8,6166
|8,6685
|% -0,38
|
|Riyal
|2,1050
|2,1156
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-8,42
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOAS
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 510, 762 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 07 artarak (% 1.16 ) 1, 315
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, IHLGM, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 17, 525.00 milyon TL de
-
17:58PEGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 546, 802 adet işlem