***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.02.2020 20:54
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 27.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GOODY, TRAGOODY91E9 Peşin 0,1918416 19,18416 15 0,1630653 16,30653
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
31.05.2020
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GOODY, TRAGOODY91E9 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 2019 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 269.362.260,98 TL net dönem karından
a.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5'i olan 10.375.971,12 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının,
b.SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yıl içinde yapılan bağışların dönem karına ilave edilerek ulaşılmış bulunan toplam 258.986.289,85 TL dağıtılabilir net dönem karından,
i.Kar dağıtım politikasında belirlenen oranlar dikkate alınarak %20 oranında ve 51.797.257,97 TL tutarında birinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasının,
ii.TTK'nın 519/2 hükmü uyarınca %10 oranında 3.481.568,91 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının,
c.51.797.257,97 TL temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,1918416 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2020 tarihine kadar nakden dağıtılmasının,
Genel Kurul'a önerilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822270
BIST