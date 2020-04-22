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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2020 18:33
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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22.04.2020 tarihli kararıyla, Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 13.01.011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici Madde 13'e istinaden, küresel piyasalarda değişen talebi ve fabrikalarımız ile ilgili olarak duyurduğumuz duruş sürelerini de göz önünde bulundurarak, COVID-19'un henüz küresel piyasalara bir etkisi yokken Genel Kurul'a önermiş olduğu 27.02.2020 tarihli Kar Dağıtım Teklifi'ne ilişkin kararın iptaline, 2019 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 269.362.260,98 TL net dönem karından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5'i olan 10.375.971,12 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabilir net dönem karından ortaklara kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'a önerilmesine karar vermiştir.

Karar Tarihi 27.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GOODY, TRAGOODY91E9 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GOODY, TRAGOODY91E9 0 0

Ek Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22.04.2020 tarihli kararıyla, Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 13.01.011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici Madde 13'e istinaden, küresel piyasalarda değişen talebi ve fabrikalarımız ile ilgili olarak duyurduğumuz duruş sürelerini de göz önünde bulundurarak, COVID-19'un henüz küresel piyasalara bir etkisi yokken Genel Kurul'a önermiş olduğu 27.02.2020 tarihli Kar Dağıtım Teklifi'ne ilişkin kararın iptaline, 2019 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 269.362.260,98 TL net dönem karından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5'i olan 10.375.971,12 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabilir net dönem karından ortaklara kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'a önerilmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839922


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