***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.04.2022 14:48
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Süre Uzatımının Genel Kurulda Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6,7,20
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin süre uzatımı oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Goodyear-_Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020024
BIST
15:152.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,62
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.474
15:1514,5971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 14,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
15:1515,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0257
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
15:15929,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,19
|Açılış
|: 929,31
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,54
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler15:15
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.366.472
|% 9,87
|
|CRDFA
|2,35
|31.254.357
|% 9,81
|
|AKENR
|1,83
|52.437.724
|% 8,93
|
|ZOREN
|2,19
|536.313.829
|% 8,42
|
|ASUZU
|81,00
|23.425.227
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|5.950.278
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|ISFIN
|4,16
|242.473.555
|% -8,57
|
|KONKA
|18,50
|234.092.266
|% -6,89
|
|THYAO
|37,34
|2.041.713.475
|% 0,27
|
|SISE
|17,57
|2.031.698.924
|% 1,74
|
|GARAN
|13,75
|1.969.054.038
|% 0,15
|
|KOZAL
|167,30
|1.939.514.344
|% 5,42
|
|KRDMD
|16,28
|1.849.816.946
|% 1,31
|
|YKBNK
|5,08
|1.841.153.741
|% 0,36
|
|ODAS
|2,36
|617.289.091
|% 3,96
|
|EKGYO
|2,73
|720.454.167
|% 0,37
|
|ZOREN
|2,19
|536.313.829
|% 8,42
|
|GARAN
|13,75
|1.969.054.038
|% 0,15
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5856
|14,5971
|% -0,01
|
|Euro
|15,8120
|15,8361
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,9187
|19,0136
|% 0,09
|
|Frank
|15,5581
|15,6518
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8808
|3,9002
|% 0,10
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|12,30
|
|Altın Gr.
|928
|929
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.121
|6.274
|14,73
|
|Yarım
|2.959
|3.035
|7,13
|
|Çeyrek
|1.484
|1.517
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,73
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,58
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30KOZAA
Yüzde 6.94 oranında artışla 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 041, 091 adet işlem
-
15:29TETMT
Yüzde 7.63 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 399 adet işlem
-
15:28CRDFA
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 733, 294 adet işlem
-
15:26XU100
Endeks 2, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 37, 057.00 milyon TL de
-
15:23JANTS
Yüzde 7.18 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 269, 532 adet işlem