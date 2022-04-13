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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2022 14:48
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Süre Uzatımının Genel Kurulda Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6,7,20
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin süre uzatımı oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Goodyear-_Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020024


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