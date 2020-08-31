***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
31.08.2020 13:10
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1/6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871768
BIST
15:041.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -18,67
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.082
15:047,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,3590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
15:048,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7808
En Düşük
8,6730
15:04464,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,01
|Açılış
|: 464,36
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler15:04
|SNPAM
|11,99
|6.537.328
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.935.989
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.181.716
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.392.061
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.580.323
|% 10,00
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|257.429
|% -5,83
|
|DOAS
|14,87
|25.336.520
|% -4,68
|
|KRDMD
|3,10
|844.742.351
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,22
|487.178.535
|% -3,57
|
|EKGYO
|1,75
|486.545.326
|% -4,37
|
|GARAN
|6,79
|413.827.258
|% -1,88
|
|FENER
|25,52
|392.818.284
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,10
|844.742.351
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,75
|486.545.326
|% -4,37
|
|GSRAY
|3,14
|259.475.560
|% 2,28
|
|ZOREN
|2,78
|230.663.507
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|160.377.294
|% -0,98
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3497
|7,3537
|% 0,28
|
|Euro
|8,7747
|8,7808
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,7621
|9,8111
|% 0,00
|
|Frank
|8,1103
|8,1591
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9535
|1,9633
|% 0,20
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,21
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|9,00
|
|Tam
|3.064
|3.140
|1,29
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|0,63
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,31
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,96
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,11
|
|B. Petrol
|46,30
|46,30
|0,49
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:13KLGYO
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 499, 250 adet işlem
-
15:12KLGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 497, 411 adet işlem
-
15:10XU100
Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 8, 201.00 milyon TL de
-
15:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, YKBNK
-
15:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 64 kaybederek (% -1.45 ) 997