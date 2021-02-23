***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 23.02.2021 tarihli kararıyla 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimiz Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü olarak görev yapmakta olan Seçkin Savaşer'in ve 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmakta olan Selda Kalleci'nin görev değişikliği nedeniyle Şirketimizden ayrılmalarına karar verilmiştir. Yerlerine yapılacak olan yeni atamalar, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912015BIST