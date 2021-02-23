***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 20:50
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 23.02.2021 tarihli kararıyla 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimiz Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü olarak görev yapmakta olan Seçkin Savaşer'in ve 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmakta olan Selda Kalleci'nin görev değişikliği nedeniyle Şirketimizden ayrılmalarına karar verilmiştir. Yerlerine yapılacak olan yeni atamalar, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912015
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -32,75
|Açılış
|: 1.558
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|Önceki Kapanış
|: 1.551
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1.560
En Düşük
1.515
18:057,0975
En Yüksek
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|: 1,09%
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|Açılış
|: 7,0670
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|Önceki Kapanış
|: 7,0500
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7,1156
En Düşük
7,0039
18:058,6330
En Yüksek
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|: 1,17%
|| 0,1002
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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|Açılış
|: 411,51
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|Önceki Kapanış
|: 408,23
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412,35
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|3.347.911
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0900
|7,0975
|% 1,09
|
|Euro
|8,6197
|8,6330
|% 1,17
|
|Sterlin
|9,9743
|10,0243
|% 1,39
|
|Frank
|7,8163
|7,8634
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8861
|1,8955
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,48
|
|Altın Gr.
|411
|412
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,09
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|0,35
|