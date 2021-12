***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 19 Aralık 2019 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, The Goodyear Tire & Rubber Company ile Şirketimiz arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesi kapsamında uygulanan lisans oranına ilişkin olarak Şirketimiz ve The Goodyear Tire & Rubber Company, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Vergi İdareleri arasındaki ""İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması'na" ("APA") ilişkin başvuru sürecinin tarafı konumundadır.Söz konusu APA sürecinin sonuçlanması beklenirken The Goodyear Tire & Rubber Company ile Şirketimiz arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesine istinaden şirketimiz tarafından The Goodyear Tire & Rubber Company'ye ödenen 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin lisans bedellerinin bir kısmının faizleri ile birlikte Şirketimize iade edilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, The Goodyear Tire & Rubber Company tarafından vergi öncesi tutar olarak 171.960.621-TL (Amerika Birleşik Devletleri'nde ödenecek herhangi bir stopaj vergisi hariç), 15 Aralık 2021 tarihinde Şirketimizin hesabına yatırılmıştır.APA başvurusuna konu lisans ödemeleri ile ilgili olarak, tarafımızdan otomotiv endüstrisindeki emsallerine uygun lisans bedellerine ilişkin emsal belirleme çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983538BIST