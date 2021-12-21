***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 19 Aralık 2019 ve 15 Aralık 2021 tarihlerinde kamuya açıklandığı üzere, The Goodyear Tire & Rubber Company ile Şirketimiz arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesi kapsamında uygulanan lisans oranına ilişkin olarak Şirketimiz ve The Goodyear Tire & Rubber Company, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Vergi İdareleri arasındaki "İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması'na" ("APA") ilişkin devam etmekte olan sürecin tarafı konumundadır.Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Vergi İdareleri arasındaki APA sürecinin sonuçlanması beklenirken, The Goodyear Tire & Rubber Company ile Şirketimiz arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesi 21 Aralık 2021 tarihinde, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985301BIST