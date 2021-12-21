***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2021 18:43
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 19 Aralık 2019 ve 15 Aralık 2021 tarihlerinde kamuya açıklandığı üzere, The Goodyear Tire & Rubber Company ile Şirketimiz arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesi kapsamında uygulanan lisans oranına ilişkin olarak Şirketimiz ve The Goodyear Tire & Rubber Company, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Vergi İdareleri arasındaki "İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması'na" ("APA") ilişkin devam etmekte olan sürecin tarafı konumundadır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Vergi İdareleri arasındaki APA sürecinin sonuçlanması beklenirken, The Goodyear Tire & Rubber Company ile Şirketimiz arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesi 21 Aralık 2021 tarihinde, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985301
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.896
En Düşük
1.784
18:0511,9137
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -0,2762
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,2516
En Düşük
11,6755
18:0513,5494
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,2907
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,6486
En Düşük
13,2569
18:05687,76
En Yüksek
|Değişim
|: -2,83%
|| -20,03
|Açılış
|: 687,76
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
687,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,45
|
|Altın Gr.
|692
|692
|-15,44
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,74
|8,76
|-0,20
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem